Депутат оценил слова посла Украины о способе справиться с Россией

Украинский посол в Сербии Александр Александрович заявил, что мировое сообщество должно поставить себе цель дезинтегрировать Россию. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин на это заметил, что подобное заявление вызывает недоумение. Его слова приводит RT.
"Заявления посла Украины в Сербии говорят о раздрае и попытке внести деструктивизм в отношения между нашими странами", – подчеркнул депутат.
Он также отметил, что действия украинского лидера Владимира Зеленского носят противоречивый характер, но все же "внушают осторожный оптимизм", так что его команде стоит высказываться осторожнее, чтобы не ухудшить ситуацию.
"Разрыв отношений послужит во благо только внешним угрозам", – подытожил Швыткин.
Ранее в Госдуме прокомментировали заявление депутата Верховной рады Юрия Бойко о том, что Киеву нужно пойти на компромисс, чтобы решить конфликт в Донбассе. По словам члена комитета по международным делам Антона Морозова, "очень обнадеживает, что в Раде присутствуют разумные депутаты, которые понимают важность именно мирного урегулирования гражданского противостояния".
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