В Госдуме прокомментировали призыв Бойко к Киеву пойти на компромисс по Донбассу

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление депутата Верховной рады Юрия Бойко о том, что Киеву нужно пойти на компромисс, чтобы решить конфликт в Донбассе.

"Это очень обнадеживает, что в Верховной раде присутствуют разумные депутаты, которые понимают важность именно мирного урегулирования гражданского противостояния в Донбассе и реализации признанного на международном уровне механизма урегулирования, который определен в Минских соглашениях", – сказал Морозов в беседе с RT.

Также он выразил мнение, что слова Бойко могут привести к прогрессу в мирном урегулировании конфликта.

"Никакие другие "формулы Зеленского" и прочие изобретения не окажут существенного влияния на решения этой проблемы, поскольку они носят половинчатый характер", – подчеркнул Морозов.

Накануне Морозов прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о "формуле" украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе.

Она предполагает возвращение из плена граждан Украины, постройку моста в Станице Луганской и административные послабления. Зеленский хочет сделать так, чтобы проживающим в Донбассе не приходилось каждые два месяца приезжать для перерегистрации, чтобы получать "несчастную пенсию". Морозов назвал инициативу похвальной.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках выполнения минских договоренностей не станет вносить изменения в Конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу. Помимо этого, Киев не собирается использовать механизм полной амнистии участников конфликта в регионе.