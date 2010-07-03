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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил план по возвращению Крыма в состав Украины, который предложил ранее бывший глава внешней разведки страны Николай Маломуж.

"Такое ощущение, что экс-главный разведчик Украины забыл про российский статус Крыма и строит планы на полуостров, будто это его личная дача... А у России не забыли спросить ее мнение и мнение жителей?" – сказал Бальбек в разговоре с RT.

Он заявил, что "возвращателей" Крыма объединяет дезориентация в международной обстановке и "слепая вера" в мощь стран Запада.

Маломуж ранее говорил, что Украине необходимо взять полуостров под полный социальный, экономический, энергетический и водный контроль. Затем Крым должен стать зависимым от международных партнеров Киева, добавил он.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на первом заседании Верховной рады нового созыва назвал главные задачи парламента, среди которых было в том числе возвращение Крыма.

В 2014 году Крым стал российским регионом после проводившегося на полуострове референдума. Большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

