Надежда Савченко будет вести телешоу о "секретах" Рады

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко будет вести шоу "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом" на украинском телеканале Zik, пишет ТАСС.
Как говорится в анонсе, Савченко расскажет зрителям о "секретах Верховной рады", а также о том, как "принимаются вредоносные для украинцев законы" и о чем беседуют в "кулуарных разговорах" в парламенте.
На недавних выборах в Раду Савченко баллотировалась по 51-му одномандатному округу в поселке Зайцево, но получила всего восемь голосов в свою поддержку.
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. Суд установил, что в 2014 году она скорректировала артиллерийский огонь по группе ополченцев и журналистов.
Позже Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину. В 2018 году Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности. Затем Савченко арестовали за планирование теракта в здании парламента.
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