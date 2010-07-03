Надежда Савченко будет вести телешоу о "секретах" Рады

Фото: ТАСС/Андрей Иволгин

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко будет вести шоу "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом" на украинском телеканале Zik, пишет ТАСС.

Как говорится в анонсе, Савченко расскажет зрителям о "секретах Верховной рады", а также о том, как "принимаются вредоносные для украинцев законы" и о чем беседуют в "кулуарных разговорах" в парламенте.

На недавних выборах в Раду Савченко баллотировалась по 51-му одномандатному округу в поселке Зайцево, но получила всего восемь голосов в свою поддержку.

В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. Суд установил, что в 2014 году она скорректировала артиллерийский огонь по группе ополченцев и журналистов.

Позже Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину. В 2018 году Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности. Затем Савченко арестовали за планирование теракта в здании парламента.