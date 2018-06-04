СБУ рассказала о результатах допроса Савченко на полиграфе

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Допрос депутата Верховной рады Надежды Савченко, проводившийся с применением полиграфа, подтвердил ее причастность к организации госпереворота и другим преступлениям. СБУ опубликовала результаты тестирования на сайте ведомства.

Эксперты пришли к выводу, Савченко продемонстрировала реакции, указывающие на то, что она обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, а также могла готовить теракт в Киеве. Предположительно, речь идет о правительственном квартале и здании Верховной рады.

В ведомстве утверждают, что Савченко искала и перевозила оружие для вооруженного захвата власти. По мнению СБУ, у нее был четкий план убийства руководства, шли переговоры с сообщниками о действиях во время покушения.

Ранее Генпрокуратура Украины, обвинила Савченко в том, что та планировала теракты и собиралась расстрелять кортеж президента Петра Порошенко. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока.

Суд арестовал депутата на два месяца в марте 2018 года. После этого Савченко объявила голодовку, прервав ее в мае для повторного тестирования на полиграфе.

В СМИ также появлялись сообщения о том, что депутат могла быть завербована российскими спецслужбами. В Кремле опровергли эту информацию, назвав ее полной чушью.