Поклонская планирует стать YouTube-блогером

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала о планах открыть собственный YouTube-канал с политическими новостями, передает РИА Новости.

"Там будет отдельная передача, которую буду вести я, может быть, раз в месяц", – отметила Поклонская, добавив, что ей уже поступило много предложений с идеями для нового шоу.

Депутат также рассказала, что программа будет посвящена актуальным вопросам политики и международных отношений, а также поступающим в нижнюю палату парламента обращениям граждан.

Ранее Поклонская сообщила о разводе с мужем, отказавшись при этом подробно комментировать случившееся. "Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом", – заявила депутат. Вместе с тем ее супруг, бывший глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев подчеркнул, что семью, в которой два лидера, можно считать "гремучей смесью".