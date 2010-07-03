Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея

16:22
16:22
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Фото: соцсети
Популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за хип-хоп-исполнителя Алексея Узенюка, известного под сценическим псевдонимом Элджей.
В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) опубликованы данные, что индивидуальный предприниматель Ивлеева сменила фамилию на Узенюк. Дата внесения записи – 3 сентября 2019 года, сообщает Агентство "Москва".
Анастасия Ивлеева – один из самых успешных российских блогеров. У ее канала на YouTube 188 миллионов просмотров (3,1 миллиона подписчиков). Аудитория двух ее Instagram-аккаунтов приближается к 17 миллионам пользователей (12,6 – у "основного" коммерческого, 3,7 – у персонального).
Шоу Ивлеевой Agentshow выходит одновременно на YouTube и телевидении. Ранее была ведущей шоу "Орел и решка". Ивлеева вошла в число 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes.
По данным СМИ, AgentShow за год принесло Ивлеевой за год 57,7 миллиона рублей дохода. Вместе с тем на рекламе в Instagram она зарабатывает еще около 10-25 миллионов ежегодно.
Элджей – один из самых популярных российских хип-хоп-исполнителей. Всероссийская известность пришла к артисту в 2017 году, когда песня "Розовое вино", записанная вместе с Федуком, стала одним из главных русскоязычных хитов года.
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