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Кто подал иск на 100 миллионов рублей против Дудя и Ивлеевой

Иск на 100 миллионов: кто подал в суд на Дудя и Ивлееву

суды эксклюзив

17:31

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Фото: кадр шоу "вДудь" на YouTube

Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск на 100 миллионов рублей к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой. Истцом является некто Бестаев, который потребовал, чтобы были опровергнуты порочащие сведения из интервью, которое Ивлеева ранее дала Дудю.

В суде поясняют, что недовольство мужчины вызвали слова звезды Instagram с 58 минуты записи, где она с использованием ненормативной лексики в гипотетическом обращении к президенту России интересуется, не устал ли он. Согласно информации СМИ, дело пока было оставлено без движения до 5 февраля. Портал Москва 24 разбирался в том, кто может стоять за этим иском.

Ранее в Сети появилась петиция от пользователя под никнеймом Артур Бестаев с требованием удалить ролик из-за высказывания Ивлеевой, которая использовала ненормативную лексику в гипотетическом обращении к президенту России, интересуясь, не устал ли он. Ссылка на эту петицию есть и на странице, зарегистрированной от имени Артура Бестаева, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Согласно размещенной в профиле информации, пользователь Артур Бестаев проживает в Ростове-на-Дону и работает в ПАО "МРСК Юга". В пресс-службе компании порталу Москва 24 подтвердили, что такой сотрудник действительно существует, однако подчеркнули, что "его обращения за пределами рабочего времени к деятельности компании отношения не имеют".

Данные некоего Артура Бестаева также встречаются на сайте Центральной избирательной комиссии России. В пресс-службе Ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" порталу Москва 24 рассказали, что человек с такими именем и фамилией 4 апреля 2016 года был зарегистрирован участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Государственной Думы седьмого созыва. Он принимал участие во встрече с избирателями 8 апреля 2016 года и дебатах участников предварительного голосования 9 апреля.

Однако Бестаев вовремя не представил полный перечень документов, и через некоторое время было принято решение об аннулировании его регистрации в качестве участника праймериз.

Комментируя порталу Москва 24 иск Бестаева, юрист Александр Трещев заявил, что у этого дела нет никаких перспектив. "Все, что связано с диффамацией, с информацией, несоответствующей действительности, унижающей честь и достоинство, таких дел в практике огромное количество, и каждый день богатые и знаменитые политики пытаются использовать суд для восстановления статус-кво. Это достаточно развитая и хорошо отработанная система. Что же касается этой истории, это был скандальный эфир от 21 августа. Сам иск был подан в конце декабря, и перспективы у этого иска, конечно, нет. Ненадлежащее лицо подает в суд. Ивлеевой могут задать любой вопрос, это никак не распространяется на Президента, это пшик", – считает Трещев.

Ранее Юрий Дудь уже был оштрафован Роскомнадзором за использование ненормативной лексики в блоге издания Sports.ru.

суды эксклюзив

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