Против Дудя и Ивлеевой подан иск на 100 млн рублей

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Мещанский суд столицы зарегистрировал иск в отношении журналиста Юрия Дудя и блогера Анастасии Ивлеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд принял иск еще в конце декабря. В документе нет имени и отчества истца, однако известно, что его фамилия Бастаев, и он требует с каждой из упомянутых персон по 50 миллионов рублей.

Ряд СМИ утверждает, что обратившийся в суд мужчина требует опровержения сведений, распространенных в интервью Дудя от 21 августа, в котором принимала участие Ивлеева.