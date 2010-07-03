Поклонская прокомментировала развод

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем. Она заявила, что давать много комментариев по этому поводу не будет.

"Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу", – написала Поклонская в телеграм-канале.

На прошлой неделе Поклонская сообщила, что в ее личной жизни произошли радикальные изменения.

Ее супруг, бывший глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев заявил, что расстался с Поклонской. Он подчеркнул, что семью, в которой два лидера, можно считать "гремучей смесью".

Поклонская и Соловьев поженились в августе 2018 года. Тогда он возглавлял аппарат федерального омбудсмена.

