Супруг Поклонской объявил о разводе

13:48
13:48
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Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев расстался со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. По словам мужчины, он предоставил жене возможность выбрать свой путь и расставить приоритеты, и она свой выбор сделала.
Семью, в которой два лидера, Соловьев назвал "гремучей смесью". "Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме. В новых старых духовных и душевных реалиях моей пока еще супруги мне нечего комментировать, но в целом нечего стыдиться и не в чем себя упрекнуть", – сказал Соловьев в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Поклонская и Соловьев поженились в августе прошлого года. Тогда он возглавлял аппарат федерального омбудсмена.
Поклонская за этот год реализовала с мужем несколько гуманитарных проектов. В частности, они написали автобиографическую книгу.
Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь Поклонской.
"Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит, и он абсолютно публичен, – у него есть личная жизнь", – приводят "Дни.ру" слова Володина.
Спикер дал понять, что считает вмешательство в дела семьи недопустимым. Он напомнил, что таковы правила цивилизованного сообщества.
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