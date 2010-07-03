Супруг Поклонской объявил о разводе

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев расстался со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. По словам мужчины, он предоставил жене возможность выбрать свой путь и расставить приоритеты, и она свой выбор сделала.

Семью, в которой два лидера, Соловьев назвал "гремучей смесью". "Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме. В новых старых духовных и душевных реалиях моей пока еще супруги мне нечего комментировать, но в целом нечего стыдиться и не в чем себя упрекнуть", – сказал Соловьев в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Поклонская и Соловьев поженились в августе прошлого года. Тогда он возглавлял аппарат федерального омбудсмена.

Поклонская за этот год реализовала с мужем несколько гуманитарных проектов. В частности, они написали автобиографическую книгу.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь Поклонской.

"Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит, и он абсолютно публичен, – у него есть личная жизнь", – приводят "Дни.ру" слова Володина.

Спикер дал понять, что считает вмешательство в дела семьи недопустимым. Он напомнил, что таковы правила цивилизованного сообщества.

