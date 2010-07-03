Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила тюрьмы России и Украины.
"Разницы по быту, по помещениям, методам работы не было, потому что это все советская система", – приводит слова Савченко из эфира канала NewsOne "Комсомольская правда".
При этом она отметила, что в "российской тюрьме было больше почета". "Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять", – сказала Савченко.
Также она указала, что "тяжело было морально, психологически понять, почему так произошло, что герой Украины является врагом народа в Украине же и сидит в тюрьме".
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. Суд установил, что в 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе ополченцев и журналистов.
Позже Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину. В 2018 году Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности. Затем Савченко арестовали за планирование теракта в здании парламента.
16 апреля Броварской городской районный суд Киевской области освободил Савченко из-под ареста по истечении срока меры пресечения. Она заявила, что выходит из зала суда как свободный человек, а свою невиновность еще докажет.
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