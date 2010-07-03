Суд на Украине отпустил на свободу Надежду Савченко

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Броварской городской районный суд Киевской области 16 апреля освободил из-под ареста депутата Верховной рады Надежду Савченко, а также руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, передает ТАСС.

Сообщается, что 15 апреля у обоих подозреваемых истек срок меры пресечения.

Савченко была арестована в марте 2018 года после решения Верховной рады снять с нее депутатскую неприкосновенность.

Она обвиняется по семи статьям. Среди них подготовка терактов и госпереворота. Помимо этого, ее подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.

Савченко заявила, что выходит из зала суда как свободный человек, а свою невиновность она еще докажет.

В 2016 году Надежду Савченко осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года ее помиловал президент России, после чего она вернулась на родину.