Политолог оценил перевод русских школ на Украине на украинский язык

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал решение Украины перевести русскоязычные школы на украинский язык преподавания в 2020 году.

Он напомнил, что русские школы на Украине подвергались преследованию начиная с 1990-х годов.

"В Киеве практически все русские школы были закрыты моментально решением сверху еще в 1991–1992 годах. Это нарушает не просто права меньшинств, но и права человека. Подобные действия неприемлемы с какой-либо точки зрения для страны, которая позиционирует себя как часть Европы", – цитирует Брутера RT.

Он назвал происходящее нарушением принципа равенства, закрепленного во всех украинских законах. "В Конституции недопустимо разделение граждан по какому-то принципу, который придумывает то ли закон, то ли министерство образования", – пояснил свою позицию эксперт.

По его словам, с русскими школами поступают подобным образом, потому что так строится украинское государство.

Ранее министр образования Украины Анны Новосад заявила о переходе русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.

В мае сообщалось, что на Украине планируют "переименовать" русские фамилии. Согласно новой редакции "Украинского правописания", русские антропонимы с окончанием -ой на Украине будут писать через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак. Например, фамилии "Донской" и "Трубецкой" обяжут писать как "Донський" и "Трубецький". Исключением стала только фамилия "Толстой".