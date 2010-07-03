Политолог оценил перевод русских школ на Украине на украинский язык

10:31
10:31
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Фото: depositphotos/uatp12
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал решение Украины перевести русскоязычные школы на украинский язык преподавания в 2020 году.
Он напомнил, что русские школы на Украине подвергались преследованию начиная с 1990-х годов.
"В Киеве практически все русские школы были закрыты моментально решением сверху еще в 1991–1992 годах. Это нарушает не просто права меньшинств, но и права человека. Подобные действия неприемлемы с какой-либо точки зрения для страны, которая позиционирует себя как часть Европы", – цитирует Брутера RT.
Он назвал происходящее нарушением принципа равенства, закрепленного во всех украинских законах. "В Конституции недопустимо разделение граждан по какому-то принципу, который придумывает то ли закон, то ли министерство образования", – пояснил свою позицию эксперт.
По его словам, с русскими школами поступают подобным образом, потому что так строится украинское государство.
Ранее министр образования Украины Анны Новосад заявила о переходе русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.
В мае сообщалось, что на Украине планируют "переименовать" русские фамилии. Согласно новой редакции "Украинского правописания", русские антропонимы с окончанием -ой на Украине будут писать через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак. Например, фамилии "Донской" и "Трубецкой" обяжут писать как "Донський" и "Трубецький". Исключением стала только фамилия "Толстой".
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