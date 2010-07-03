На Украине изменят написание русских фамилий

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На Украине планируют "переименовать" русские фамилии. Согласно новой редакции "Украинского правописания", написание некоторых русских фамилий изменится, сказано в тексте документа, утвержденного правительством страны в конце мая.

В частности, как говорится в разделе "Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями", русские антропонимы с окончанием -ой на Украине будут писать через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак. Например, фамилии "Донской" и "Трубецкой" обяжут писать как "Донський" и "Трубецький". Исключением стала только фамилия "Толстой".

Во время общественного обсуждения правил новое написание русских фамилий не раз называли "ничем не оправданным", передает РИА Новости. Общественники советовали не передавать русские антропонимы, сохранив "национальную идентичность их носителей". Однако Киевом эти инициативы были отклонены.

Как уточнили в украинском министерстве образования и науки, окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" обнародуют 3 июня.

В середине мая Петр Порошенко подписал закон о госязыке. Он предусматривает использование только украинского языка в органах власти, школах, больницах и сфере обслуживания.