Американские дипломаты в Украине будут учить русский язык

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В посольстве США в Киеве планируют вести уроки украинского и русского языков для сотрудников. Об этом говорится в новом контракте, опубликованном на сайте госзакупок США, сообщает RT.

В заявке отмечается, что учащихся надлежит вывести на базовый или продвинутый уровень владения этими языками. Также предстоит снабдить их нужными для работы специализированными навыками коммуникации. Ориентировочный срок оказания услуг составит два года.

В марте Украина направила России ноту протеста в связи с поездкой Владимира Путина в Крым. Российские власти вернули ноту "без рассмотрения и реакции".