МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой Владимира Путина в Крым без рассмотрения, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
"Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции", – говорится в сообщении. Там же подчеркнули, что никто не имеет права указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве.
Украинский МИД призвали "признать реальность". Речь идет о том, что "жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией".
"Ничто не изменит того факта, что Крым и Севастополь сегодня и навсегда – это российская земля", – заключили в МИД РФ.
18 марта президент России посетил Крым. В связи с этим украинская сторона выразила протест и направила соответствующую ноту министерству иностранных дел России.
Путин поздравил жителей полуострова с пятилетием возвращения в Россию. Путин назвал историческим решение, принятое на референдуме 2014 года. Выступая перед представителями общественности Крыма, глава государства в том числе задал вопрос властям в Киеве на украинском языке.
Президент поблагодарил крымчан за любовь к России. Он также сравнил их с бойцами Красной армии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.