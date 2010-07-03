МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

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МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой Владимира Путина в Крым без рассмотрения, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции", – говорится в сообщении. Там же подчеркнули, что никто не имеет права указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве.

Украинский МИД призвали "признать реальность". Речь идет о том, что "жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией".

"Ничто не изменит того факта, что Крым и Севастополь сегодня и навсегда – это российская земля", – заключили в МИД РФ.

18 марта президент России посетил Крым. В связи с этим украинская сторона выразила протест и направила соответствующую ноту министерству иностранных дел России.

Путин поздравил жителей полуострова с пятилетием возвращения в Россию. Путин назвал историческим решение, принятое на референдуме 2014 года. Выступая перед представителями общественности Крыма, глава государства в том числе задал вопрос властям в Киеве на украинском языке.

Президент поблагодарил крымчан за любовь к России. Он также сравнил их с бойцами Красной армии.