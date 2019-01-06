Мероприятия по изучению русского языка провели в семи странах мира

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Мероприятия по изучению и поддержке русского языка прошли в 2018 году в семи странах мира при содействии правительства Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

Круглые столы и семинары с участием педагогов-русистов и руководителей школ провели в прошлом году в Мексике, Перу, Франции, Бельгии, а также в Люксембурге, Ирландии и Узбекистане. Кроме того, там организовали профессиональные встречи московских специалистов с местными учителями русского языка, передает Агентство "Москва". В работе круглых столов и семинаров участвовали видные общественные деятели, эксперты и преподаватели русского языка, отметили в пресс-службе.

Как рассказали в департаменте, Москва направляет в зарубежные школы литературу и современное компьютерное оборудование для обучения русскому языку, а в русскоязычные библиотеки получают новые книги. Столичные власти также организуют специальные курсы и конференции для педагогов-русистов и олимпиады по русскому языку для школьников.