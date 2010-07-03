Украинский политолог указал на переход Запада на сторону РФ

Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире. Об этом заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица, передает RT.
По его словам, "произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде". В эфире интернет-канала UkrLife политолог указал на "резкое ослабление Запада и усиление России", которое, по его мнению, произошло из-за потери позиций США.
Также эксперт напомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал дружить с Россией. Это свидетельствует о том, что Европа "на 180 градусов поменяла свою позицию относительно Украины" и перешла на сторону России".
27 августа Макрон в ходе выступления перед послами республики заявил, что эпоха "гегемонии" стран Запада подходит к своему концу в силу глобальных геополитических изменений. В этой связи он призвал "переосмыслить" отношения с Россией.
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