Во Франции предложили возобновить военно-техническое сотрудничество с Россией

21:30
21:30
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Фото: depositphotos/viperagp
Депутат Национального собрания Франции Жозе Эврар направил запрос главе Минобороны Флоранс Парли, в котором поинтересовался, какие меры могут быть приняты для возобновления диалога и торговли с Москвой, сообщает RT.
Парламентарий обратил внимание министра на то, что Париж ведет торговлю военной техникой с некоторыми "особенностями". Он констатировал, что страна поставляет оружие Саудовской Аравии, которая применяет его в военном конфликте с Йеменом.
Эврар напомнил, что в свое время власти расторгли контракт на строительство и поставку для ВМФ России двух десантных вертолетоносцев семейства "Мистраль". По мнению депутата, это говорит о двойных стандартах в сфере торговли военной техникой.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев в размере 1,2 миллиарда евро заключили французская DCNS/STX и "Рособоронэкспорт" в январе 2011 года. В ноябре 2014-го первый вертолетоносец должны были передать российской стороне.
Однако президент страны Франсуа Олланд принял решение приостановить действие контракта, связав это с событиями на Украине. Позже Франция договорилась о передаче "Мистралей" Египту. России выплатили компенсацию в 950 миллионов евро.
По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, экономически выгодный для Франции контракт с Россией Париж расторг под беспрецедентным давлением из Вашингтона. Мартынов также отметил, что сейчас Россия может построить корабли этого типа самостоятельно.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал "переосмыслить" отношения с Россией ради общей цели. Он отметил, что Россия вступит в союз с Китаем, если ее "отталкивать" от европейских держав.
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