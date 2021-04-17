США выразили готовность защищать Японию с помощью ядерного оружия

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США подтвердили решимость защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Данный документ определяет основные позиции альянса США и Японии. Американская сторона в рамках соглашения может применять оружие массового поражения.

После переговоров лидеров двух стран Белый дом выпустил официальное заявление.

"Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе", – указано в тексте обращения.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга также выразили озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, а кроме того раскритиковали действия КНР в Южно-Китайском море.

В марте заявление российского МИД про ядерное оружие вызвало оживленную реакцию в японских социальных сетях. Пользователи резко высказались о словам Марии Захаровой о том, что ракеты в Японии вызовут новую гонку вооружений.

