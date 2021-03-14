В Японии отреагировали на заявление российского МИД про ядерное оружие

Фото: ТАСС/U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Mandy Foster

Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой про возможное размещение в Японии американских ракет вызвало бурную реакцию у читателей японских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат заметила, что такой шаг Соединенных Штатов спровоцирует новую гонку вооружений в мире. При этом она подчеркнула, что появление ракетных угроз для России повлечет за собой реакцию. Комментарий Захаровой растиражировали СМИ в Японии.

Многие жители островного государства резко отреагировали на данные слова. В соцсетях пользователи делились своим мнением.

"Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" – написал пользователь под ником ywc.

Другой комментатор ответил ywc, что Японии следует полагаться только на себя и изменить пацифистское настроение на более решительное.

"Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!" – написал он.

Еще часть читателей уверены, что расстановка американских ракет вызовет недовольство в самой Японии.

"А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?" – отметил пользователь kon.

Ранее соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступило в силу.

