В Японии отреагировали на заявление российского МИД про ядерное оружие

18:28
Фото: ТАСС/U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Mandy Foster
Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой про возможное размещение в Японии американских ракет вызвало бурную реакцию у читателей японских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат заметила, что такой шаг Соединенных Штатов спровоцирует новую гонку вооружений в мире. При этом она подчеркнула, что появление ракетных угроз для России повлечет за собой реакцию. Комментарий Захаровой растиражировали СМИ в Японии.
Многие жители островного государства резко отреагировали на данные слова. В соцсетях пользователи делились своим мнением.
"Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" – написал пользователь под ником ywc.
Другой комментатор ответил ywc, что Японии следует полагаться только на себя и изменить пацифистское настроение на более решительное.
"Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!" – написал он.
Еще часть читателей уверены, что расстановка американских ракет вызовет недовольство в самой Японии.
"А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?" – отметил пользователь kon.
Ранее соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступило в силу.
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