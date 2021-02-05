Байден пообещал заставить Россию за все "заплатить"

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Президент США Джо Байден пообещал заставить Россию "заплатить" за агрессивные действия. Об этом он заявил в ходе выступления в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике.

Байден рассказал, что сообщил о своих намерениях в ходе переговоров с Владимиром Путиным.

"Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", – передает РИА Новости слова Байдена.

Американский лидер пояснил, что эффективность США по вопросу России возрастет при работе в команде с партнерами-единомышленниками.

"Дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России, прошли", – сказал Байден.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый внешнеполитический курс страны позволит эффективно противодействовать РФ. Он подчеркнул, что в новой администрации будут делать шаги для привлечения России к ответственности за спектр злонамеренной деятельности.

Накануне в Белом доме заявили о намерении Байдена сотрудничать с Россией. Сообщалось, что президент США готов напрямую обсуждать с Путиным возникающие противоречия.

В среду, 3 февраля, вступило в силу соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.