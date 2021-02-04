В Белом доме заявили о намерении Байдена сотрудничать с Россией

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Президент США Джо Байден хочет наладить сотрудничество с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден готов вести диалог с властями РФ на разные темы. В частности, обсуждение может затронуть новый договор СНВ.

"Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать", – подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США обеспокоен и другими вопросами в отношениях стран. Байдена волнуют такие темы, как вмешательство в выборы США, хакерство, а также выплаты за атаки на американских военных в Афганистане.

"Он [Байден] готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия", – добавила Псаки.

В среду, 3 февраля, вступило в силу соглашение о продлении ДСНВ на 5 лет. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Договоренность о продлении договора была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена. В Кремле подчеркивали, что продление договора отвечает национальным интересам РФ и направлено на сохранение транспарентности.