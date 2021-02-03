НАТО приветствует продление ДСНВ Россией и США

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Я приветствую соглашение о продлении договора NewSTART на 5 лет. Договор вносит вклад в международную стабильность и имеет большое значение для союзников по НАТО. Это начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями", – написал он в Twitter.

Несмотря на это, в Североатлантическом альянсе заявили, что по-прежнему ясно видят исходящие от России вызовы.

"Мы будем работать в тесном контакте, чтобы противостоять агрессивным действиям России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности", – подчеркнули в НАТО.

Соглашение о продлении ДСНВ на 5 лет вступило в силу в среду, 3 февраля. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Договоренность о продлении договора была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. В Кремле подчеркивали, что продление Договора отвечает национальным интересам РФ и направлено на сохранение транспарентности.