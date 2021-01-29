В Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Путиным

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент США Джо Байден никогда не сдерживался в своих суждениях о действиях правительства России и Владимира Путина в частности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, у американского лидера были определенные цели, которые он хотел передать в ходе разговора с российским лидером, и он четко донес их, передает РИА Новости.

Лидеры двух стран провели первый телефонный разговор 26 января. Путин поздравил Байдена с началом работы на своем посту.

В ходе разговора политики выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ. Также они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, выход американской стороны из Договора по открытому небу, сообщения о кибератаках и приписываемом Москве вмешательстве в президентские выборы 2020 года.