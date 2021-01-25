Эксперты России и США начали практическую работу по вопросу продления СНВ-3

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Вопрос возможного продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений начали прорабатывать российские и американские эксперты. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "России-24".

"На данном направлении работают эксперты. Практическая работа стартовала", – сказала она.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях, который заканчивается в 2021 году.

Ранее стало известно, что новая администрация США рассматривает возможность пятилетнего ДСНВ.