В США заявили, что новый внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать РФ

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новая американская администрация во главе с Джозефом Байденом надеется, что новый внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать РФ.

"Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения", – приводит слова советника американского лидера ТАСС.

Салливан подчеркнул, что, в отличие от предыдущей администрации, в новой будут делать шаги для привлечения России к ответственности за спектр злонамеренной деятельности. Он пояснил, что имеет в виду вмешательство в американскую демократию, хакерские атаки и другое.

"В то же время я бы хотел повторить, что это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел. И продление нового ДСНВ, удержание под контролем ядерного распространения в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Америки", – подчеркнул помощник президента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей и считают такое давление со стороны США неприемлемым в двусторонних отношениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом заявляла, что США всегда могут придумать разные причины для введения антироссийских санкций, при этом конкретных поводов для этого им не требуется.