В США заявили, что новый внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать РФ

Фото: Москва 24
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новая американская администрация во главе с Джозефом Байденом надеется, что новый внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать РФ.
"Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения", – приводит слова советника американского лидера ТАСС.
Салливан подчеркнул, что, в отличие от предыдущей администрации, в новой будут делать шаги для привлечения России к ответственности за спектр злонамеренной деятельности. Он пояснил, что имеет в виду вмешательство в американскую демократию, хакерские атаки и другое.
"В то же время я бы хотел повторить, что это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел. И продление нового ДСНВ, удержание под контролем ядерного распространения в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Америки", – подчеркнул помощник президента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей и считают такое давление со стороны США неприемлемым в двусторонних отношениях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом заявляла, что США всегда могут придумать разные причины для введения антироссийских санкций, при этом конкретных поводов для этого им не требуется.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: