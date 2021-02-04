Кремль считает неприемлемым санкционное давление со стороны США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле видят постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей и считают такое давление со стороны США неприемлемым в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем неприемлемыми подобные подходы в двусторонних отношениях, [подходы] через призму санкционного давления", – приводит слова Пескова ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что США всегда могут придумать разные причины для введения антироссийских санкций, при этом конкретных поводов для этого им не требуется.

О возможном введении новых санкций в отношении России ранее заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

