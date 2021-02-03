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Политика

10:05

Для Крыма предложили ввести защищающий от санкций правовой режим – СМИ

политика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Для привлечения инвестиций в Крым российские власти решили создать на полуострове "особые административные районы", сообщает РБК.

Законопроект об особом правовом режиме в Крыму и Севастополе разработан Минэкономразвития. Согласно документу, инвесторам из российских регионов предоставляется конфиденциальность, защищающая их от санкций Запада.

Особые административные районы будут привлекать компании, которые уже попали под санкции или рискуют попасть под ограничения. Участниками могут стать зарегистрированные в любом российском регионе компании, но они не вправе иметь филиалы и представительства за пределами полуострова, а также они должны будут вести бизнес только в Крыму. Нижний порог суммарных капиталовложений – не менее 150 миллионов рублей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Крым "открытой раной" для России. Он напомнил о появлении проекта "Крымская платформа", который нацелен на привлечение внимания к проблеме полуострова.

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