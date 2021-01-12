В Госдуме оценили инициируемый Киевом саммит по Крыму

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он пригласил РФ поучаствовать в саммите "Крымской платформы". Об этом сообщает RT.

Также глава украинского МИД заявил о необходимости переговоров по возвращению полуострова.

Бальбек выразил мнение, что у так называемой "Крымской платформы" нет предмета для обсуждения.

"Нам есть что обсудить с Украиной, но Крым в перечень этих вопросов не входит. Если нас хотят пригласить для разговора о потеплении отношений, о восстановлении торговых связей, то это тема, а поговорить о Крыме – так это без нас", – сказал депутат нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что Крым есть и будет российским.

Накануне Кулеба назвал Крым "открытой раной" для России. Он напомнил о появлении проекта "Крымская платформа", который нацелен на привлечение внимания к проблеме полуострова.

