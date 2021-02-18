Захарова ответила на заявления Японии о Курилах

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность передачи Японии Курильских островов невозможно обсуждать. Об этом сообщает РИА Новости.
"Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему (нельзя) каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать", – заявила дипломат.
Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като подтвердил, что Япония намерена добиваться решения территориального вопроса, даже несмотря на поправки к Конституции РФ.
Захарова подчеркнула, что Россия нацелена на переговоры, но Япония, в свою очередь, наращивает взаимодействие с США и не отказывается от развертывания противоракетных систем. При этом, по ее словам, нормальные двусторонние отношения Москвы и Токио все еще возможны.
Ранее взаимодействие РФ и Японии прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства объяснил, что российская сторона не намерена предпринимать решений, противоречащих Конституции.
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