В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что страна будет вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вопрос северных территорий в японо-российских отношениях является самой большой и сложной проблемой. Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией", – сказал Мотэги.

Он напомнил, что в сентябре прошлого года во время телефонного разговора с Владимиром Путиным они договорились о продолжении диалога в этой сфере и заключении мирного договора.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о необходимости окончательно решить вопрос с Россией о южной части Курильских островов. Он заверил, что продолжит курс в отношении РФ, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.

