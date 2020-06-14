Японцы прокомментировали слова Путина о Курилах

17:52
Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России, сообщает ИноСМИ.
Российский лидер, поздравляя соотечественников с Днем России 12 июня, заявил, что для каждого россиянина родиной являются территории "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма". Этой речи была посвящена статья издания.
Большинство читателей статьи заметили, что Москва не собирается отдавать свои территории Японии. Они отметили, что россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан.
"С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае", – написал один из пользователей Сети.
"Это вопрос не только территориальный. Это еще и вопрос стратегический. Никогда ни один остров она нам не отдаст", – предположил еще один комментатор.
Некоторые читатели считают, что такие заявления Путина указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать острова Японии.
Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти своей страны отобрать у России Курильские острова. Он напомнил, что в мае японский МИД в ежегодном докладе заявил о суверенитете Токио над островами южной группы архипелага.
Касияма указал, что в докладе не указывалось, какие именно острова имеются в виду – Кунашир, Итуруп, Шикотан или Хабомаи. Таким образом, по его мнению, японские власти надеялись оставить себе пространство для маневров в надежде добиться от России возвращения хотя бы Шикотана и Хабомаи.
Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова южной части Курильской гряды, которые СССР присоединил по итогам Второй мировой войны.
В 1956 году Советский Союз подписал с Японией декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мира. Однако соглашение не состоялось, так как впоследствии Токио потребовал возвращения всех островов.
В чем ценность Курил для России и Японии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: