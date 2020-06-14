Японцы прокомментировали слова Путина о Курилах

Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России, сообщает ИноСМИ.

Российский лидер, поздравляя соотечественников с Днем России 12 июня, заявил, что для каждого россиянина родиной являются территории "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма". Этой речи была посвящена статья издания.

Большинство читателей статьи заметили, что Москва не собирается отдавать свои территории Японии. Они отметили, что россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан.

"С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае", – написал один из пользователей Сети.

"Это вопрос не только территориальный. Это еще и вопрос стратегический. Никогда ни один остров она нам не отдаст", – предположил еще один комментатор.

Некоторые читатели считают, что такие заявления Путина указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать острова Японии.

Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти своей страны отобрать у России Курильские острова. Он напомнил, что в мае японский МИД в ежегодном докладе заявил о суверенитете Токио над островами южной группы архипелага.

Касияма указал, что в докладе не указывалось, какие именно острова имеются в виду – Кунашир, Итуруп, Шикотан или Хабомаи. Таким образом, по его мнению, японские власти надеялись оставить себе пространство для маневров в надежде добиться от России возвращения хотя бы Шикотана и Хабомаи.

Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова южной части Курильской гряды, которые СССР присоединил по итогам Второй мировой войны.

В 1956 году Советский Союз подписал с Японией декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мира. Однако соглашение не состоялось, так как впоследствии Токио потребовал возвращения всех островов.



В чем ценность Курил для России и Японии



