Японский журналист предложил отобрать Курилы у России

06:06
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти своей страны отобрать у России Курильские острова.
Он напомнил, что в мае японский МИД в ежегодном докладе заявил о суверенитете Токио над островами южной группы архипелага.
Касияма указал, что в докладе не указывалось, какие именно острова имеются в виду – Кунашир, Итуруп, Шикотан или Хабомаи, сообщает "Газета.ру".
Таким образом, по его мнению, японские власти надеялись оставить себе пространство для маневров в надежде добиться от России возвращения хотя бы Шикотана и Хабомаи.
Однако журналист посчитал, что такая позиция неприемлема. Он заявил, что власти должны вернуться к первоначальным требованиям о передаче Японии всех островов.
В противном случае Токио покажет другим странам, с которыми также есть территориальные конфликты, — Китаю и Южной Корее, – что готов легко отдать свои земли.
В чем ценность Курил для России и Японии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после публикации доклада предложила Японии "вернуться к реальности" и указала, что суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит России, в том числе в соответствии с Уставом ООН.
Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова южной части Курильской гряды, которые СССР присоединил по итогам Второй мировой войны.
В 1956 году Советский Союз подписал с Японией декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мира. Однако соглашение не состоялось, так как впоследствии Токио потребовал возвращения всех островов.
Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог с Токио по вопросу о Курильских островах возможен только после признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.
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