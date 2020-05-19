МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южной части Курил

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Япония вернула формулировку о принадлежности "северных территорий", обозначив Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи как "острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны", сообщило агентство Киодо.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на заседании правительства представил "Синюю книгу по дипломатии", которая является ежегодным докладом о взаимоотношениях с другими странами.

"Северные территории – это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны", – говорится в докладе.

Как уточняется, в прошлом году из документа исчезла формулировка "четыре северных острова принадлежат Японии", которая была в нем в 2018 году.

В январе текущего года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что правительство планирует решить территориальный вопрос и подписать мирный договор с Россией.

Ранее в МИД РФ заявили, что диалог с Токио по вопросу о Курильских островах возможен только после признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.

По итогам Второй мировой войны СССР присоединил Южно-Курильские острова. Япония же, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако впоследствии японские власти были согласны только на возвращение всех четырех островов, поэтому документ так и не был подписан.