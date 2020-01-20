Япония заявила о готовности подписать мирный договор с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что правительство планирует решить территориальный вопрос и подписать мирный договор с Россией, сообщает ТАСС.

"Последовательно осуществляются договоренности, достигнутые нами с президентом России Путиным. Бывшие жители островов (южной части Курил) совершают на самолете паломничества к могилам предков, на четырех островах продвигается совместная хозяйственная деятельность. Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом РФ", – заявил Синдзо Абэ в рамках выступления на открытии сессии японского парламента.

Напомним, что Россия и Япония уже долгое время ведут переговоры по вопросу заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Сделать это мешают разногласия между странами по поводу прав на южную часть Курил.

На встрече в Сингапуре Путин и Абэ в ноябре 2018 года договорились об активизации переговоров о мирном соглашении, взяв за основу советско-японскую Совместную декларацию от 1956 года, которая позволила странам восстановить дипломатические отношения и выйти из состояния войны.

Ранее сообщалось, что глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил о том, что весь Курильский архипелаг должен быть японским.