Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

08:26

В Японии захотели потребовать возвращения всех Курильских островов

политика

Фото: ТАСС/Максим Федоров

Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японским, заявил глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете "Ёмиури".

По его словам, Сан-Францисский мирный договор, который заключили после Второй Мировой войны, является "несправедливым", передает РИА Новости.

Политик отмечает, что в договоре Япония полностью отказалась от претензий на Курильские острова.

"Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага", – отметил политик.

Ранее экс-посол РФ в Японии, завкафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов объяснил, почему переговоры с Токио по Курилам приостановились, несмотря на готовность России выполнить обязательства СССР и передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора в качестве жеста доброй воли.

Ранее в МИД РФ заявили, что диалог с Токио по вопросу о Курильских островах возможен только после признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.

По итогам Второй мировой войны СССР присоединил Южно-Курильские острова. Япония же, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако впоследствии японские власти были согласны только на возвращение всех четырех островов, поэтому документ так и не был подписан.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика