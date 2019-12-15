В Японии захотели потребовать возвращения всех Курильских островов

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Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японским, заявил глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете "Ёмиури".

По его словам, Сан-Францисский мирный договор, который заключили после Второй Мировой войны, является "несправедливым", передает РИА Новости.



Политик отмечает, что в договоре Япония полностью отказалась от претензий на Курильские острова.

"Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага", – отметил политик.

Ранее экс-посол РФ в Японии, завкафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов объяснил, почему переговоры с Токио по Курилам приостановились, несмотря на готовность России выполнить обязательства СССР и передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора в качестве жеста доброй воли.

Ранее в МИД РФ заявили, что диалог с Токио по вопросу о Курильских островах возможен только после признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.

По итогам Второй мировой войны СССР присоединил Южно-Курильские острова. Япония же, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако впоследствии японские власти были согласны только на возвращение всех четырех островов, поэтому документ так и не был подписан.