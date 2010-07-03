Экс-посол в Японии объяснил, почему застопорились переговоры с Токио по Курилам

18:38
18:38
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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Экс-посол РФ в Японии, завкафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов объяснил ИА "НСН", почему переговоры с Токио по Курилам застопорились, несмотря на заявление главы МИД Сергея Лаврова о готовности России выполнить обязательства СССР и передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора в качестве жеста доброй воли.
"Нужно, чтобы Япония признала итоги Второй мировой войны, что эти острова законно принадлежат России", – подчеркнул бывший посол. По его словам, "только в этом случае можно рассчитывать на то, что какой-то сдвиг будет".
Эксперт назвал две основные причины застоя в переговорах. "Это то, что Япония считает, что эти острова незаконно захвачены Советским Союзом, и второе, это то, что надо как-то решить вопрос по американским договорам безопасности", – пояснил Панов.
Ранее в МИД РФ заявили, что диалог с Токио по вопросу о Курильских островах возможен только после признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.
По итогам Второй мировой войны СССР присоединил Южно-Курильские острова. Япония же, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако впоследствии японские власти были согласны только на возвращение всех четырех островов, поэтому документ так и не был подписан.
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