Володин назвал угрозой призыв объявить Курилы частью Японии

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыв лидера Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии о Курильских островах является угрозой суверенитета России.

"Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России" – говорится в заявлении спикера на сайте Госдумы.

Володин добавил, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу кому-либо, так как "неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика", передает портал "Дни.ру".

Ранее японский политик заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.

Он также высказал мнение, что Сан-Францисский мирный договор, который был заключен между странами после Второй Мировой войны, является "несправедливым".

Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова южной части Курильской гряды: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые СССР присоединил по итогам войны.

В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Документ не был подписан, так как впоследствии Токио заявил о возвращении всех островов.