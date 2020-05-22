Захарова предложила Японии "вернуться к реальности" в вопросе Курил

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Включение Японией вопроса о принадлежности Южных Курил в доклад "Синяя книга дипломатии" противоречит задаче улучшения отношений с Россией.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что "вынуждена вернуть японских коллег к реальности", пишет РИА Новости.

В этой связи дипломат указала, что законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит России, в том числе в соответствии с Уставом ООН.

В докладе японского МИДа говорится, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (Токио называет их "северными территориями") принадлежат Японии.

В прошлогодней версии документа такой формулировки не было. По информации СМИ, это объясняется застоем в переговорном процессе между странами.

В чем ценность Курил для России и Японии

Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова южной части Курильской гряды, которые СССР присоединил по итогам Второй мировой войны.

В 1956 году Советский Союз подписал с Японией декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мира. Документ не был подписан, так как впоследствии Токио заявил о возвращении всех островов.

Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог с Токио по вопросу о Курильских островах возможен только после признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.