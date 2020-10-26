Премьер-министр Японии пообещал решить проблему Южных Курил

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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен решить территориальный вопрос с Россией, сообщает РИА Новости.

Во время выступления со своей программной речью в парламенте глава правительства подчеркнул, что в проблеме принадлежности Курил необходимо поставить точку.

"Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", – подчеркнул Суга.

Ранее Минобороны РФ опубликовало фотографии освобождения Курильских островов. В связи с этим жители Японии возмутились, указав на то, что правительство страны не решает данный территориальный спор с Россией.

До этого японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти страны отобрать у России Курильские острова. В противном случае, по его словам, Япония покажет слабость в территориальном споре, что станет сигналом для Китая и Южной Кореи, с которыми у японцев также имеются подобные проблемы.