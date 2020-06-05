Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

14:54
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление японского политолога по поводу Курильских островов, передает "Российская газета".
Японский журналист Юкио Касияма ранее отметил, что Токио должны добиваться от Москвы возвращения всех четырех островов. По его словам, это необходимо, поскольку Япония считает Курилы своими.
Захарова напомнила, что эти острова являются российскими, поскольку они перешли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Она отметила, что подобные пассажи не способствуют решению имеющихся вопросов.
Ранее Япония вернула формулировку о принадлежности "северных территорий", обозначив Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи как "острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны". Это было отражено в "Синей книге по дипломатии", которая является ежегодным докладом о взаимоотношениях с другими странами.
Захарова отметила, что подобные действия противоречат задаче улучшения отношений с Россией. Она призвала японских коллег вернуться к реальности, вспомнив, что в соответствии с Уставом ООН суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежат России.
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