Японскую туристку возмутило приветствие россиян на Курилах

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Японская туристка Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами: "Приветствуем вас на нашем острове", сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такое приветствие россиян неприятно поразило 80-летнюю японку, которая жила на Итурупе в детстве и считает остров своей родиной.

Женщина также заявила, что не приветствует того, что правительство Японии разрешило турпоездки на Курилы. По ее словам, всем ясно, что они не связаны с перспективой возврата островов.

Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова южной части Курильской гряды: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые СССР присоединил по итогам войны.

В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Документ не был подписан, так как впоследствии Токио заявил о возвращении всех островов.