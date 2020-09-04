Жители Японии возмутились фотографиями об освобождении Курильских островов

Фото: министерство обороны РФ

Жители Японии возмутились архивными фотографиями об освобождении Курильских островов, которые опубликовало министерство обороны РФ, передает "Газета.ру" со ссылкой на местное издание.

Один из подписчиков местной газеты напомнил, что Япония объявила о капитуляции 15 августа 1945 года, а операция на курильском острове Шумшу началась 18 августа.

"Зачем тогда все эти "выверты" с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все. Разве премьер страны Синдзо Абэ этого не знал?" – написал подписчик.

Другой пользователь отметил, что Россия якобы давно нацелилась на Хоккайдо. По его словам, нельзя доверять политикам из правящей в Японии Либерально-демократической партии, которые не в состоянии ответить России.

Вместе с тем некоторые читатели напомнили другим пользователям, что СССР вступил в войну с Японией до момента ее капитуляции, а японские милитаристы собирались сражаться до конца.

"Даже если бы СССР не вступил в войну, Япония продолжала бы сопротивляться до конца. Так что разрыв Советским Союзом Пакта о нейтралитете был вполне естественным", – написал читатель.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, согласно которой Шикотан и Хабомаи передаются Японии после заключения мирного договора. Однако впоследствии японские власти были согласны только на возвращение всех четырех островов, поэтому документ так и не был подписан.

В мае 2020 года Япония вернула формулировку о принадлежности "северных территорий", обозначив Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи как острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны.