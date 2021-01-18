Премьер Японии заявил о необходимости окончательно решить вопрос о южной части Курил

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о необходимости окончательно решить вопрос с Россией о южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.
"Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку", – заявил японский премьер.
Он заверил, что продолжит курс в отношении РФ, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ, который осенью ушел в отставку из-за здоровья.
"Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами", – подчеркнул Суга.
Ранее Минобороны РФ опубликовало фотографии освобождения Курильских островов. В связи с этим жители Японии возмутились, указав на то, что правительство страны не решает данный территориальный спор с Россией.
До этого японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти страны отобрать у России Курильские острова. В противном случае, по его словам, Япония покажет слабость в территориальном споре, что станет сигналом для Китая и Южной Кореи, с которыми у японцев также имеются подобные проблемы.
СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.
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