Япония намерена добиться решения вопроса по Курилам

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Япония планирует добиться решения территориального вопроса с РФ, несмотря на поправки к российской Конституции, по которым исключено отчуждение территорий. Речь идет о ситуации с Курилами, сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", – поделился Като.

Генеральный секретарь добавил, что после изменений в Конституции РФ экс-премьер Японии Синдзо Абэ при разговоре с Владимиром Путиным подтверждал готовность ускорить переговоры о мире на основе совместной декларации от 1956 года.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что Токио готовится обсудить с Москвой возможность возобновления проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Москва ранее подчеркивала, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними неоспорим.

Ранее российский глава высказался о развитии отношений РФ с Японией. Владимир Путин также посоветовал журналистам задать вопрос о дальнейших отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов министру иностранных дел Сергею Лаврову.