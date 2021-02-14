Путин высказался о развитии отношений России с Японией

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Россия намерена развивать отношения с Японией, но не будет предпринимать действий, которые противоречат Конституции, заявил Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ.

"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации", – сказал он, фрагмент встречи был показал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В ходе встречи президент посоветовал журналистам задать вопрос о дальнейших отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о необходимости окончательно решить вопрос с Россией о южной части Курильских островов. Он заверил, что продолжит курс в отношении РФ, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.

