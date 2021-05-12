Оливер Стоун посчитал, что США и Запад ведут войну против России

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США и Запад на протяжении длительного времени ведут компанию против России. Такое мнение выразил знаменитый американский кинорежиссер и сценарист Оливер Стоун в беседе с Washington Post.

"Против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война", – сказал Стоун.

Он выразил мнение, что компания против РФ началась после того, как президент России Владимир Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. После этого власти США взяли курс на противостояние с РФ, сказал кинорежиссер.

Стоун также заявил, что доказательства агрессивности России в реальности отсутствуют.

"Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это – крупный пункт политики", – объяснил спикер.

Он посчитал, что в США должны появиться люди, которые станут выступать за мир и придерживаться спокойной политики с Китаем, Россией и Ираном. В данный момент американские власти стремятся к тому, чтобы единолично контролировать ситуацию, объяснил Стоун.

"Мы не можем продолжать двигаться по этому пути. Это самоубийственный путь", – сообщил режиссер.

Он заверил, что многие американские граждане поддерживают политику, направленную на добрые отношения с РФ. При этом открыто заявлять подобную точку зрения в политической сфере не выгодно.

"Люди, которые говорят такое, никогда не побеждают на выборах, поскольку их высмеивает или оттесняет на обочину пресса, откровенно говоря", – заключил Стоун.

Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении провести встречу с Владимиром Путиным. Американский лидер отметчал, что переговорам не помешает недавняя кибератака на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline.