Байден заявил, что США не стремятся к эскалации с Россией

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США не стремятся к эскалации с Россией, заявил президент страны Джо Байден во время своего выступления перед членами конгресса. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

При этом он пообещал последствия за вмешательство в дела страны и кибератаки. Высказываясь об отношениях с РФ, американский лидер запнулся в слове эскалация и зажмурился.

В своем выступлении он также заявил, что у США есть реальный шанс искоренить системный расизм, который поражает американскую жизнь.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.